Yalan dizisinin Hazal’ı Serra Pirinç Dominik’e gitti! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

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Bizim Hikaye dizisindeki Müjde karakteri ile tanınan Serra Pirinç, şu sıralar ‘Yalan’ dizisinin Hazal’ına hayat veriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Pirinç, projesinin final yapmasıyla soluğu Dominik’te aldı.

MURAT'IN YANINA GİTTİ

‘Survivor’ yarışmasının sunucusu Murat Ceylan’ı ziyaret eden oyuncu, verdiği kumsal pozlarıyla takipçilerini yaz aylarına götürdü.

Sarı bikinisiyle objektife poz veren Pirinç, binlerce beğeni ve yorum aldı.