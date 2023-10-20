Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satıldı

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Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yurt dışına açıldı.
Türkiye'deki reyting tablosunda düşüş gösteren diziye Cannes Mipcom Fuarı'ndan güzel haber geldi. Yalı Çapkını satış rekoru kırdı.
700 bin dolar
En büyük satış rakamına sahip olmayı başaran dizi, bölüm başı yaklaşık 700 bin dolara satıldı.
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