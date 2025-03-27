Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir askere gidiyor! Yeri ve tarihi belli oldu

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Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, uzun zamandır rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile birlikte.

Aşk hayatıyla sık sık gündem olan Mert Ramazan Demir'den bu defa çok başka bir haber geldi.

HATAY'A GİDİYOR

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, vatani görevini yapmak için Hatay'ın İskenderun ilçesine gidecek. Rol aldığı dizi, final yapan oyuncu, 3 Nisan'da birliğine teslim olacak.

Geçtiğimiz günlerde dizinin final çekimlerinin ardından set ekibiyle vedalaşan Mert Ramazan Demir, çalışma arkadaşlarına anlamlı hediyeler vererek veda etmişti.