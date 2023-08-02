Yalı Çapkını yıldızları tatilde! Emre Altuğ ve Gözde Kansu'dan dikkat çeken kare! Yalı Çapkını dizisinde birlikte yer alan ve adı aşk dedikodularına karışan Emre Altuğ ile Gözde Kansu, tatilde görüntülendi.

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STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, reyting rekorları kırdı ve yeni sezon öncesi oyuncuları dinlenmeye çekildi.

Dizide karı kocayı canlandıran Gözde Kansu ve Emre Altuğ ise birlikte tatilde yapıyor.

İkili haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayarak, arkadaş olduklarını söylemişti.

Manidar fotoğraf

Emre Altuğ ve Gözde Kansu, tatilde çekildikleri bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Emre Altuğ'un "Sus" işareti yaptığı karede, Gözde Kansu'nun ise neşeli olduğu görüldü.

Ayrıca Altuğ, paylaşılan kareye ise Gözde Kansu'yu etiketleyerek, "Yakaladı" diye yazdı.