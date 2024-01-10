Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın eski hali gündem oldu! Katıldığı programda ağda yaptırdı Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı'nın yıllar önce katıldığı programdaki görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncunun, programda 'Urfalıyam Ezelden' türküsü çalındığı sırada ağda yaptırdığı görüntüler şaşırttı.

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ensonhaber.com

Yalı Çapkını dizisi, hem konusuyla hem de oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Fenomen dizide Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı'nın, 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.

Araba için

Araba kazanmak için yarışan Arıcı'nın görüntüleri, hayranlarını şaşırttı.

"Urfalıyam Ezelden" söylerken ağda yapıldı

"Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın, ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti.

Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Arıcı, zor anlar yaşadı.

Ünlü oyuncunun eski halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.