Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu

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Ekranlara veda eden dizilerden Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir, vatani görevini yerine getirmek için Hatay'a gitti.

Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Demir, asker tıraşı oldu.

Mert Ramazan Demir asker tıraşı olur olmaz sosyal medyada paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

ASKERLİK TIRAŞI İKİYE BÖLDÜ

Bedelli askerlik görevini Hatay-İskenderun'da yapacak olan Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi oyuncunun bu halini beğenirken kimi ise beğenmedi.