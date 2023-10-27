Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den şarkı sürprizi Yalı Çapkını dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Dizinin Ferit'i Mert Ramazan Demir, şarkı söyledi.

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ensonhaber.com

Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dizinin başladığı günden beri hem sosyal medya hem de magazin gündeminden düşmüyor.

Ferit şarkı söyledi

Dizinin 42. bölümünde Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’i şarkı söylemesi olay oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncunun sesi çok beğenildi.

Dizinin hayranları Ferit’in şarkı söylediği videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Dizi aşkları gerçek olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz hafta gerçekleşen çekimlerinde kavga ettiği öğrenilmişti.

İkilinin kavgasını yönetmenler Burcu Alptekin ile Alptekin Bozkurt araya girerek, ayırdığı iddia edilmişti.