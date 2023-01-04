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    Yalı Çapkını Ferit'in Kısmetse Olur videosu

    Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in, Kısmetse Olur videosu çok beğenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 13:05
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 13:10
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    Yalı Çapkını Ferit'in Kısmetse Olur videosu

    Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine Mert Ramazan Demir, şu sıralar sosyal medyanın en çok konuşulan ve beğenilen isimlerinden.

    Kısmetse Olur Ferit

    Geçtiğimiz gün çocukluk fotoğrafıyla gündem olan Demir, şimdi de Kısmetse Olur videosuyla sosyal medyayı salladı. Genç oyuncunun eğlenceli görüntüleri çok beğenildi.

    Yalı Çapkını Ferit in Kısmetse Olur videosu #1

    Yalı Çapkını Ferit in Kısmetse Olur videosu #2


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