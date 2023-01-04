Yalı Çapkını Ferit'in Kısmetse Olur videosu

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in, Kısmetse Olur videosu çok beğenildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine Mert Ramazan Demir, şu sıralar sosyal medyanın en çok konuşulan ve beğenilen isimlerinden.

Kısmetse Olur Ferit

Geçtiğimiz gün çocukluk fotoğrafıyla gündem olan Demir, şimdi de Kısmetse Olur videosuyla sosyal medyayı salladı. Genç oyuncunun eğlenceli görüntüleri çok beğenildi.