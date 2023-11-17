Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, sevgilisini gösterdi

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Reyitng rekoru kıran projelerden Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplamaya devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kahraman, sık sık paylaştığı pozlarla konuşuluyor.
Ünlü isim, son paylaşımında sevgilisi ile pozlarını paylaştı.
Sevgilisini ilk kez gösterdi
Sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaşan Kahraman’a adeta yorum ve beğeni yağdı.
"Sen geldin benim deli köşemde durdun"
Buçe Buse Kahraman, paylaşımına "Sen geldin benim deli köşemde durdun." notunu düştü.
Güzel oyuncunun takipçileri "Enişte çok şanslı", "Çok mutlu ol" yorumlarında bulundu.
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