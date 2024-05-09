Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu 3 ödül aldı! Okul hayatını anlattı Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, ödüle doymuyor. Bir okuldan ödülünğ alan güzel oyuncu yarım kalan üniversitesini tamamlayacağını söyledi.

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Son dönemin popüler dizilerinden Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu, hem başarısıyla hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Dizide başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan ünlü isim, bu defa aldığı ödüllerle adından söz ettirmeyi başardı.

Afra Saraçoğlu, özel bir üniversite tarafından düzenlenen törende “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Dizi Çifti” Ödüllerine layık görüldü.

"İnşallah devam edeceğim"

Ödül sonrası muhabirin “Üniversite ödül töreni ya, öğrencilikte nasıldınız?” demesi üzerine soruya yanıt verdi. Çalışma hayatı nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü dondurmak zorunda kalan 26 yaşındaki Saraçoğlu, “Başarılı bir öğrenciydim ama oyunculuk falan derken Eskişehir’de okuyordum, dondurmak zorunda kaldım. İnşallah devam edeceğim. Yalı Çapkını bir bitsin, üçüncü sezonu da bitirelim, sonra…” cevabını verdi.