Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan evinde değişikliği: Bebek'e taşındı Reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu yeni evine taşındı.

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Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan süren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, magazin gündeminden düşmeyen bir isim.

Saeaçoğlu, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yeni ev

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Saraçoğlu şimdi de yeni eviyle gündem oldu

Bağdat Caddesi'ndeki evinden Bebek'e taşınan güzel oyuncu, iş yoğunluğu ve uzun saatler yüzünden bu kararı almıştı.

50 bin TL

Afra Saraçoğlu'nın taşındığı bölgedeki evlerin kira fiyatlarının ise minimum 50 bin TL olduğu öğrenildi.