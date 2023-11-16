Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan evinde değişikliği: Bebek'e taşındı

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Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan süren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, magazin gündeminden düşmeyen bir isim.
Saeaçoğlu, hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarıyor.
Yeni ev
Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Saraçoğlu şimdi de yeni eviyle gündem oldu
Bağdat Caddesi'ndeki evinden Bebek'e taşınan güzel oyuncu, iş yoğunluğu ve uzun saatler yüzünden bu kararı almıştı.
50 bin TL
Afra Saraçoğlu'nın taşındığı bölgedeki evlerin kira fiyatlarının ise minimum 50 bin TL olduğu öğrenildi.
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