Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun masaj paylaşımı! "Yok böyle bir masaj" Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, üstünü havluyla kapatıp paylaştı. Saraçoğlu'nun havlulu paylaşımına yorum yağdı.

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Son dönemin en sevilen yapımlarımdan Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, özel hayatının yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da kouşuluyor.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan güzel oyuncu, bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.

Üzerini havluyla kapattı

Masaj yaptırdığı anları paylaşan Afra Saraçoğlu, üzerini havluyla kapatıp poz verdi.

'Yok böyle bir masaj'

Saraçoğlu, o karesine 'Yok böyle bir masaj.' notunu düştü.

Afra Saraçoğlu'nun adeta kendinden geçtiği bu karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.