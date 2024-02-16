ensonhaber.com
Son dönemin en sevilen yapımlarımdan Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, özel hayatının yanı sıra Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da kouşuluyor.
Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan güzel oyuncu, bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti.
Üzerini havluyla kapattı
Masaj yaptırdığı anları paylaşan Afra Saraçoğlu, üzerini havluyla kapatıp poz verdi.
'Yok böyle bir masaj'
Saraçoğlu, o karesine 'Yok böyle bir masaj.' notunu düştü.
Afra Saraçoğlu'nun adeta kendinden geçtiği bu karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış