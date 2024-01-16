Yalı Çapkını'nın Seyran'ı reklam anlaşmasından 18 milyon TL kazandı

Birçok popüler projede yer alan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimlerden.
Saraçoğlu, yıllarca aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra iki sezondur aynı dizide rol aldığı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamıştı.
Birlikte çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenen popüler çiftten daha sonra ayrılık haberi gelmişti.
"Özel bir birlikteliğimiz yok" demişti
Mert Ramazan'la ilişkisi hakkında aylar sonra konuşan Saraçoğlu, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok. Bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.
18 milyon TL
Son olarak bir şampuan markasının yüzü olan 26 yaşındaki oyuncunun, reklam anlaşması karşılığında 18 milyon TL aldığı iddia edildi.
Saraçoğlu'na, dudak uçuklatan anlaşmasının dışında birçok markadan da reklam teklifleri geldiği öğrenildi.
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