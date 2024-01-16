Yalı Çapkını'nın Seyran'ı reklam anlaşmasından 18 milyon TL kazandı Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakteriyle tanınan Afra Saraçoğlu'na yeni reklam teklifi yağıyor. Güzel oyuncu, son oynadığı reklam filminden 18 milyon TL aldı.

ensonhaber.com

Birçok popüler projede yer alan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimlerden.

Saraçoğlu, yıllarca aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra iki sezondur aynı dizide rol aldığı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamıştı.

Birlikte çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenen popüler çiftten daha sonra ayrılık haberi gelmişti.

"Özel bir birlikteliğimiz yok" demişti

Mert Ramazan'la ilişkisi hakkında aylar sonra konuşan Saraçoğlu, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok. Bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.

18 milyon TL

Son olarak bir şampuan markasının yüzü olan 26 yaşındaki oyuncunun, reklam anlaşması karşılığında 18 milyon TL aldığı iddia edildi.

Saraçoğlu'na, dudak uçuklatan anlaşmasının dışında birçok markadan da reklam teklifleri geldiği öğrenildi.