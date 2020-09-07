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- Yapılan bağış Gizem Karaca'yı üzdü
Yapılan bağış Gizem Karaca'yı üzdü
Gizem Karaca, az toplanan doğum günü bağışı için üzüldü.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 09:56
Bugünkü doğum günü için çağrıda bulunarak sevenlerinin hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne bağış yapmasını isteyen Gizem Karaca, istediği sonuca ulaşamadı.
HİÇ ÖNEMSENMEDİ
Oyuncu Gizem Karaca, 2 bin 493 TL topladı. Bu durum karsısında üzülen Karaca, “Çok az bağış toplanmış. Demek doğum günümü hiç önemsemiyor sevenlerim, takipçilerim” yazdı.