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    Yapılan bağış Gizem Karaca'yı üzdü

    Gizem Karaca, az toplanan doğum günü bağışı için üzüldü.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 09:56
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    Yapılan bağış Gizem Karaca'yı üzdü

    Bugünkü doğum günü için çağrıda bulunarak sevenlerinin hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne bağış yapmasını isteyen Gizem Karaca, istediği sonuca ulaşamadı.

    HİÇ ÖNEMSENMEDİ

    Oyuncu Gizem Karaca, 2 bin 493 TL topladı. Bu durum karsısında üzülen Karaca, “Çok az bağış toplanmış. Demek doğum günümü hiç önemsemiyor sevenlerim, takipçilerim” yazdı.

    Yapılan bağış Gizem Karaca yı üzdü #1

    Yapılan bağış Gizem Karaca yı üzdü #2

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