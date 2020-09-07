Yapılan bağış Gizem Karaca'yı üzdü

Yapılan bağış Gizem Karaca'yı üzdü

Gizem Karaca, az toplanan doğum günü bağışı için üzüldü.

Bugünkü doğum günü için çağrıda bulunarak sevenlerinin hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne bağış yapmasını isteyen Gizem Karaca, istediği sonuca ulaşamadı.

HİÇ ÖNEMSENMEDİ

Oyuncu Gizem Karaca, 2 bin 493 TL topladı. Bu durum karsısında üzülen Karaca, “Çok az bağış toplanmış. Demek doğum günümü hiç önemsemiyor sevenlerim, takipçilerim” yazdı.