Yaprak Dökümü oyuncuları yıllar sonra bir arada! Ali Rıza Bey, Fikret ve Cevriye ile buluştu

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Geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Yaprak Dökümü tekrar bölümleriyle bile reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

YILLAR SONRA

Çoğu oyuncusunun hala magazin gündeminde en popüler ünlülerinden olduğunu bildiğimiz dizide ‘Fikret’i canlandıran Bennu Yıldırımlar, Ali Rıza Bey karakteriyle babasını oynayan Halil Ergün ve Cevriye Hanım rolündeki Güler Ökten ile bir araya geldi.

Yıllar sonra gerçekleşen buluşmada bol bol sohbet edip eski günleri yad ettiler. Kareye Yaprak Dökümü sevenler yorum ve beğeni yağdırdı.