Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'e 45 kilo verdiren zayıflama sırrı 45 kilo veren Halil Ergün, zayıflamak isteyenlere çeşitli önerilerde bulundu.

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Haber Merkezi

Güzel Aşklar Diyarı diziyle ekranlara dönen usta oyuncu Halil Ergün, fazla kilolarını verdi.

Tam 45 kilo veren oyuncunun inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı. Yeni halini görenler, ünlü ismin zayıflama sırrını merak etti.

Ergün, Çin tıbbı tarafından da asırlardır kullanılan meridyen yöntemi uygulayarak mum gibi eridiğini açıkladı.

Pek çok kişinin iddiasının aksine mide ameliyatı olmadığını ise şu sözleri ile dile getirdi:

"EKMEĞİ, MAKARNAYI VE PİLAVI BIRAKTIM"

"Mide ameliyatı olmadım, yalan söylüyorlar. Ekmeği, makarnayı, pilavı filan kestim.

Sabahları bir kase yoğurt içerisine kivi ve avokado doğrayıp, üstüne ise 1 kaşık yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı bal, tarçın, çörek otu ve keten tohumu ekleyerek dengeli ve sağlıklı bir öğün elde ettim.

Hem protein hem lif hem de vitamin bakımından zengin bu öğün sayesinde uzun saatler açlık hissi çekmeden vücut enerjisini korumak mümkün."

Usta oyuncu her gün muhakkak bir adet yumurta tükettiğini de söyledi ve ne kahvaltıda ne de başka bir öğünde ekmek tüketmediğinin altını çizdi.

MERİDYEN TERAPİSİ

Halil Ergün'ün bu kadar kilo vermesinin ardındaki asıl sır ise Çin tıbbında asırlardır uygulanan Meridyen terapisi. Bedenin enerji kanalları üzerindeki belirli alanlara iğne batırılarak uygulanan bu terapide ısı, elektrik veya mıknatıslarla uyarılma yöntemi ile vücuttaki kan akışı ve metabolik hız tetikleniyor.