Yaprak Dökümü'nün Cevriye Hanım'ı Güler Ökten'in son hali ortaya çıktı! Huysuz kaynana Cevriye Hanım rolüyle bilinen usta oyuncu Güler Ökten, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

'Bir dönemin fenomen yapımlarından Yaprak Dökümü' dizisinin oyuncularının son hali sosyal medyada sık sık merak konusu oluyor.

Sevilen dizide Güler Ökten'in canlandırdığı Cevriye karakteri, gelini Fikret'e kök söktürdüğü sahnelerle dikkat çekiyordu.

'Yaprak Dökümü' dizisinin Cevriye Hanım'ı Güler Ökten'in son hali ortaya çıktı. Güler Ökten, çektiği son videosunda sevenlerine seslendi.

"Beni özleyenlere"

Usta sanatçı videosunda "Merhaba ben Güler Ökten beni özleyenlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum kucak dolusu sevgiler..." ifadesini kullandı.