Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali görenleri şaşırttı

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Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınan usta oyuncu Güven Hokna, çok değişti.
'Hayriye Hanım'dan eser yok
Yaprak Dökümü dizisinde 'Hayriye Hanım' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali merak ediliyordu.
Şimdilerde 78 yaşında olan Hokna, son haliyle yıllara meydan adeta meydan okudu.
Aysel Gürel sandılar
Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncunun son haline hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri Hokna'yı Aysel Gürel'e benzetti.
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