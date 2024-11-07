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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna zayıfladı! Son halini görenler gözlerine inanamadı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna zayıfladı! Son halini görenler gözlerine inanamadı Yaprak Dökümü dizisinde sürekli tekrarladığı 'Aman ağzımızın tadı kaçmasın' repliği ile bilinen Hayriye yani Güven Hokna, verdiği kilolarla şaşırttı. İncecik olan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.