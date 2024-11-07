Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna zayıfladı! Son halini görenler gözlerine inanamadı
Haber Merkezi

Fenomen yapımlar arasına adını altın harflerle yazdıran Yaprak Dökümü projesi, hala tekrarlarıyla bile reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Oyuncularıyla bile hala gündem olan dizinin son konuşulan karakteri Hayriye oldu.

78'lik Hayriye

Dizinin Hayriye'si Güven Hokna'nın Yaprak Dökümü'ndeki halinden eser kalmadı. Fazla kilolarından kurtulan usta oyuncu adeta incecik kaldı.

78 yaşındaki usta oyuncunun son halini görenler adeta gözlerine inanamadı. Sosyal medyada gündem olan oyuncuya "Gençleşmişsin", "Nerede Hayriye Hanım" yorumları yapıldı.

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Çağla Pınar Yılmaz
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