Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan şaşırtan itiraf: Tuvalet temizledim Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı olarak bilinen oyuncu Güven Hokna, katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Yıllar geçse de tekrarları bile reyting alan Yaprak Dökümü dizisinin oyuncuları sık sık merak konusu oluyor.

Dizide 'Hayriye Hanım' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali merak ediliyordu.

Hokna, Aramızda Kalmasın programına katıldı. Usta oyuncu, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Hokna, "Çektiğimiz bir dizide setin tuvaletini temizledim." itirafında bulundu. Konuyla ilgili usta oyuncu, şunları ifade etti:

"Ben temiz, titiz bir kadınım"

"Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey, korunması gerekir. Set kalabalık, yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerime karşılık bulamadım.

"Pırıl pırıl temizledim"

Ben temiz, titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı, deterjanla tuvalete girdim. Çünkü bu benim görevim hem benim için hem arkadaşlarım için herkesin sağlığı için çünkü orası tuvalet. Taktım eldivenimi hani kadınların vardır ya anaç tarafı. Ben fırçalarla bezlerle tuvaleti pırıl pırıl temizledim. Üzülerek temizledim. Yoksa yine yaparım. Bu bayağı bir olay oldu. "