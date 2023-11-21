Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali gündem oldu

ensonhaber.com
Efsane dizilerden Yaprak Dökümü'nde Hayriye Tekin'i Güven Hokna, uzun zamandır ekranlardan uzaktı.
Önceki gün bir ödül töreninde ortaya çıkan Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.
Kilo verdi
"Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olan Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkat çekti.
Güven Hokna; Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınıyor.
Ferhunde Hanımlar dizisiyle tanınan ve Eşkıya filmiyle adını duyuran sanatçı, mesleğinde asıl zirveye İkinci Bahar dizisindeki Neriman rolüyle ulaştı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış