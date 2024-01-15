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Ferhunde Hanımlar, Susam Sokağı, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen 77 yaşındaki Güven Hokna, uzun zamandır ekranlarda yoktu.
Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu, son haliyle gündem oldu.
Hokna, son olarak fenomen Ogün Alibaş'ın sosyal medya hesabında ortaya çıkmıştı.
Fazla kilolar gitti
Ogün Alibaş ile Güven Hokna'nın çektiği reels kahkahalara boğmuştu. Usta oyuncu, Güven Hokna'nın fazla kilolarından kurtuldu son hali hayranlarından tam not aldı.
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