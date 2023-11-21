Yargı dizisi Emmy ödülü alan Pınar Deniz, dekolteli sade tarzıyla mest etti Yargı dizisiyle ününe ün katan güzel oyuncu Pınar Deniz, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde şıklığıyla göz doldurdu.

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ensonhaber.com

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, Bu sene de New York Hilton Midtown Otel'de gerçekleşti.

Törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.

"En iyi Telenovela

Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.

Şıklığı sadelikte buldu

Ünlü isimlerin kırmızı halıda yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı klasik siyah elbisesi ve metalik saplı siyah çantasıyla dikkati çekti.

Güzel oyuncu sade tarzıyla hayranlarını da mest etti.