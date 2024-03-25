Yargı dizisindeki tecavüz sahnesine tepki yağmıştı! Senarist Sema Ergenekon cevap verdi Yargı dizisindeki tecavüz sahnesi gündem olmuştu. Tepki çeken sahneyle ilgili senarist Sema Ergenekon günler sonra sessizliğini bozdu.

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisinin son bölümlerinde, bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen Tuğçe'nin tecavüze uğraması sosyal medyada olay oldu.

Tecavüz sahnesi sosyal medyada gündem olurken seyirci, tepkisini de sosyal medyada gösterdi.

Tepki çeken sahneyle ilgili dizinin senaristi Sema Ergenekon, günlerdir sessizliğini koruyordu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ünlü senarist, sessizliğini dizide yer verdiği bir replikle bozdu.

"İcraat lazım"

Ilgaz'ın "Öyle sosyal medyadan sallamakla da olmuyor bu iş. İcraat lazım ki caydırıcı olsun karşı taraf için" sözleri, tepki gösterenlere gönderme olarak algılandı.

Söz konusu sahne sosyal medyada gündem olurken izleyicilerden sahneyle ilgili yorum yağdı.