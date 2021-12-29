Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz: EQ'larınızı yükseltin

Farklı mimiklerle verdiği pozları paylaşan Onur Durmaz, "Güzellik algınızdan vazgeçin, EQ’larınızı yükseltin, 2022'ye gidiyoruz" dedi.

Kanal D'nin çok konuşulan dizilerinden biri olan Yargı'nın Engin Tilmen'i Onur Durmaz, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı yapay zeka (EQ) notlu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Kameraların karşısına geçen Durmaz, birbirinden farklı mimiklerle poz verdi.

"EQ'LARINIZI YÜKSELTİN, 2022'YE GİDİYORUZ"

Fotoğraflarını "Güzellik algınızdan vazgeçin, EQ’larınızı yükseltin, 2022'ye gidiyoruz" notuyla takipçileriyle paylaştı.