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    Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz: EQ'larınızı yükseltin

    Farklı mimiklerle verdiği pozları paylaşan Onur Durmaz, "Güzellik algınızdan vazgeçin, EQ’larınızı yükseltin, 2022'ye gidiyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 23:56
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 00:06
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    Yargı dizisinin Engin'i Onur Durmaz: EQ'larınızı yükseltin

    Kanal D'nin çok konuşulan dizilerinden biri olan Yargı'nın Engin Tilmen'i Onur Durmaz, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

    Son zamanlarda Instagram hesabından yaptığı yapay zeka (EQ) notlu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    Kameraların karşısına geçen Durmaz, birbirinden farklı mimiklerle poz verdi.

    "EQ'LARINIZI YÜKSELTİN, 2022'YE GİDİYORUZ"

    Fotoğraflarını "Güzellik algınızdan vazgeçin, EQ’larınızı yükseltin, 2022'ye gidiyoruz" notuyla takipçileriyle paylaştı.

    Yargı dizisinin Engin i Onur Durmaz: EQ larınızı yükseltin #1

    Yargı dizisinin Engin i Onur Durmaz: EQ larınızı yükseltin #2

    Yargı dizisinin Engin i Onur Durmaz: EQ larınızı yükseltin #3

    Yargı dizisinin Engin i Onur Durmaz: EQ larınızı yükseltin #4

    Yargı dizisinin Engin i Onur Durmaz: EQ larınızı yükseltin #5

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