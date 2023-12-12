Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz'in videosu sosyal medyada gündem oldu Yargı Dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülü Kazanan Pınar Deniz, Instagram hesabından yayınladığı son video ile konuşuldu.

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ensonhaber.com

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen, sonrasında adı Hande Erçel'le anılan kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, aktif olduğu sosyal medyadaki hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

‘Manasız Anlar Silsilesi’

Pınar Deniz, ‘Manasız Anlar Silsilesi’ hastag’iyle bir video yayınladı. Güzel oyuncunun paylaştığı bu video, takipçileri tarafından çok beğenildi.

Deniz'in videosuna sosyal medyada; "Bu şey değil mi? Doğrusunu bildiğim yalanları dinliyorum." , "Mavi ekran vermiş Pınar" yorumu yapıldı.