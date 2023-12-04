Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in son pozlarına beğeni yağdı Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, Instagram hesabından yayınladığı son kareleriyle sosyal medyayı salladı.

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Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in mutlu beraberliği sürüyor.

Güzel oyuncu, dün akşam bir ödül törenine katıldı.

Pınar Deniz, iddialı tarzıyla mest etti

Giydiği elbiseyle de dikkat çeken Pınar Deniz, iddialı tarzıyla geceye damga vurdu.

Yorum yağdırdılar

Cesur pozlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü ismin son pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

'Her hali olay'

Pınar Deniz'e sosyal medyada; 'Çok mükemmel', 'Bu güzellik fazla', 'Her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.