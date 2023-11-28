Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun annesi sosyal medyada gündem oldu

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Aşk 101 ve Yargı dizilerinde büyük bir uyum yakalayan ve başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, son olarak Emmy Ödülleri'ne de damga vurmuştu.
Yargı'ya ödül
Yargı dizisi, 51'inci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'Family Secrets' (Aile Sırları) adıyla yer aldı.
Üç güçlü rakibini geride bırakan Yargı, 'En İyi Telenovela' ödülünü aldı.
Anneye övgü
Kaan Urgancıoğlu'na özel gününde annesi de eşlik etti. Kaan Urgancıoğlu'nun annesi ile karesini görenler anne-oğula övgüler yağdırdı.
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