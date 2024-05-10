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Yargı'nın yıldız isimlerinden esprili paylaşım! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yaşlandı

Yargı'nın yıldız isimlerinden esprili paylaşım! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yaşlandı Yargı dizisinde başrollerini paylaşan ve herkes tarafından beğenilen Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in son paylaşımı sevenlerini güldürdü.