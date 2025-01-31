Yaş farkı gündem olmuştu! Bülent Şakrak - Burcu Kirman aşkı bitti

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Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra aşk hayatında hızlı bir döneme giren Bülent Şakrak, kısa süreli mutluluklar yaşıyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyuran Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü.

"SOFRAYI KURAN KALDIRSIN"

Birlikteliklerini; "2025’e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" sözleriyle duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.

Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

İkilinin arasındaki 22 yaş farkı gündem olmuş, çifte olumsuz yorumlar yapılmıştı.