Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece’den ilk hamilelik pozu En son Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz yaz evlenmişti. Bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncudan yeni fotoğraf geldi.

ensonhaber.com

Başarılı oyuncu Eda Ece, haziran ayında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi.

Evlendikten sonra ünlü çiftten müjdeli haber gelmiş ve Ece hamile olduğunu açıklamıştı.

"Anneler doğru mu?"

Sosyal medya aktif olan güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi. Her paylaşımıyla olay olan Eda Ece, paylaşımına "Not: hamilelik sürecinde bir sürü arkadaşımın saçları inanılmaz gürleşmiş. Anneler doğru mu? İyi bir haber olsun bana, her belirtiyi yaşadım maşallah bundan mahrum kalamam." notunu düştü.

Eda Ece'nin paylaşımı adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ece'nin paylaşımını beğenenler arasında Pınar Altuğ, Aslı Enver ve Melis Sezen de yer aldı.

Ünlü oyuncu, başrolünü oynadığı Yasak Elma'nın bir sezon daha uzatılmasını istememiş, evlenip bebek yapmak için oyunculuğa ara verme kararı almıştı.