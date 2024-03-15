Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı: 'Bana yarım saatini ayır' Eski oyuncu Yaşar Alptekin, katıldığı programda Serdar Ortaç'la ilgili açıklamalar yaptı.

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Oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, yıllar önce radikal bir kararla maneviyata yönelmişti.

Alptekin, hayatını İslam'a adayarak ortadan kaybolmuştu.

Yaşar Alptekin, bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve son zamanlarda da sosyal medya hesaplarından alkollü halde açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Serdar Ortaç ile ilgili konuştu.

"Burada bir çığlık var"

Serdar Ortaç'a ulaşmaya çalıştığını söyleyen Alptekin, "Serdar Ortaç’ın TikTok’taki halini görünce ağladım. Burada bir çığlık var. Yardım edin diye çığlık atıyor ve uçurumun eşiğinde.

"Serdar’a ulaşamadım"

Hiçbir şekilde tanımadığım halde Serdar’a ulaşmaya çok çalıştım ama ulaşamadım. Maneviyata ihtiyacı var. Serdar, ben seninle tanışamadım. Seninle tanışmak istiyorum ve bazı şeyler anlatmak istiyorum.

"Seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum"

Seni Rabbimle tanıştırmak istiyorum. Seni Rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm. Yarım saat fazla değil. O yoğun iş temponda yarım saat bana ayırmanı senden rica ediyorum. Bu isteğim benim için değil senin için.” şeklinde konuştu.