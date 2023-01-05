Yaşar İpek, çenesini yaptırdı

Umreye giden Yaşar İpek, çene estetiği olduğunu doğruladı.

Seren Serengil'in ayrıldığı eşi Yaşar İpek, yeni yıla umrede girdi. Yaşar İpek, sosyal medya hesabından paylaşım da yaptı.

Umre mesajı

İpek, "Sen darda, zorda olan her kuluna yardım et Ya Rabbi. Senden Sana sığınırız. Sen bağışlayanların en güzelisin. Bağışlamak yalnızca Sana aittir. Ya Rahman Ya Rahim Ya Gaffur Ya Şafi. Elhamdülillahirrabbilalemin." notunu paylaştı.

"Bakımlı olmayı seviyorum"

Yaşar İpek'in umre pozundan ziyade yaptırdığı çene estetiği dikkat çekti. Sosyal medyada temizmagazin'in haberine yanıt veren Yaşar, "Kabe'den selam bakımlı olmayı seviyorum yaş 40'ı geçti sevenlerime güzel gözükme isteğim sahne önünde olan biri için normal değil mi?" diyerek estetik iddialarını da onayladı.