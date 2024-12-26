Yaşar İpek'in acı günü! Muhabir kardeşi evinde ölü olarak bulundu

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Ünlü şarkıcı Yaşar İpek ve yapımcı Eylem İpek Şafak'ın muhabir olarak çalışan kardeşleri Işık İpek, dün evinde ölü olarak bulundu.

İpek'in vefat haberini duyuran Magazin Gazetecileri Derneği, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dostumuz, Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın kıymetli kardeşi, meslektaşımız Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz."

OTOPSİ YAPILAYACAK

Işık İpek, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen 42 yaşındaki Işık İpek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belli olacak.

"AH IŞIK AH"

Işık İpek'in vefatıyla ilgili ünlü isimleri de paylaşım yaptı. İpek ile bir fotoğrafını paylaşan Mahsun Kırmızıgül, "Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, paylaşımında "Mekanın cennet olsun Işık. Yattığın yer incitmesin seni. Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.