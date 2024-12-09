Yasemin Allen sırt dekolteli elbise tercih etti! Tarzı çok beğenildi

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Bir derginin gecesinde giydiği şeffaf kıyafetle olay olan Yasemin Allen, daha önce Gülşen'in giydiği elbisiyle gündem olmuştu.

Transparan elbisesi hem beğenilmiş hem de eleştiri almıştı.

"BEDENİNİZİ SATIYORSUNUZ"

Hatta sosyal medyadan bir Davette verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya bir takipçisi "Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin" deyince Allen yanıt vermişti.

"GÖZLEMLEYEN KİŞİYE BAĞLI"

Allen "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

SIRT DEKOLTESİ TERCİH ETTİ

Dün düzenlenen bir ödül gecesinde boy gösteren Allen, ön tarafı tamamen kapalı elbisesiyle gecede yine dikkat leri yine üzerine çekti. Arkasını dönünce herkesi şaşırtan oyuncu bu sefer sırt dekoltesi tercih etti.