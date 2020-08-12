Yasemin Allen ve sevgilisi Jonny Grant ayrıldı

Yasemin Allen, kariyeri için aşk hayatından vazgeçti.

Yeni dizisi için Amerika’dan Türkiye’ye dönen Yasemin Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini noktaladı.

Ünlü oyuncu, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için aldı.

PİTON BESLİYORLARDI

“Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrol oynayan, rolü bitince haziranda Londra’dan İstanbul’a dönen Yasemin Allen, ayrıldığı sevgilisiyle evde besledikleri piton yılanıyla da gündeme gelmişti.