Oyuncu Yasemin Allen, gönlünü meslektaşı Tolga Güleç'e kaptırdı.

Uzun bir süredir yalnız olan güzel oyuncu Yasemin Allen, aşk itirafıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı objektiflere yakalanan Yasemin Allen, dijital platform için yer aldığı dizideki rol arkadaşı Tolga Güleç'le birlikte olduğunu açıkladı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

İlişkilerinin yeni başlatığını belirten Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz.

"DÜNYA TATLISI BİR İNSAN, NAZARDAN KORKUYORUZ"

Dünya tatlısı bir insan olduğu için... İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz." açıklamasını yaptı.

Haber 2.Sayfa'da duyurulurken, Allen ve Güleç'in ilişkisinin 2 ay önce başladığı öne sürüldü.

Yasemin Allen yeni aşka yelken açtı VİDEO

