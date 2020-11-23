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    Yasemin Allen'ın yeni imajı

    İmajını yenileyen ünlü oyuncu Yasemin Allen, saçlarını beğenmeyenlerle dalga geçti.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 07:56
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    Yasemin Allen'ın yeni imajı

    Ünlü oyuncu Yasemin Allen, saçını kestirip kahkül yaptırdı.

    Saçlarının kesim aşamasını Instagram'dan 'Sürpriz sonlu' notuyla paylaşan Yasemin Allen'ın takipçileri ikiye bölündü.

    "YAMUK KESİLMİŞ"

    Bazıları ünlü oyuncunun yeni tarzını çok beğenirken, bazıları ise "Çok kısa olmuş. Yamuk kesmişler, Bir daha kestirme" yorumunu yaptı.

    Allen, saçlarını eleştirenler için bir de video yayınladı. Olumsuz yorumları hiç umursamayan güzel oyuncu gelen yorumları ti'ye aldı.

    AŞKLA İŞİ BİR ARADA İDARE EDEMİYOR

    Yeni dizisi için Londra'dan Türkiye’ye dönen Yasemin Kay Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini bitirmişti.

    Yasemin Kay Allen, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için aldığını söylemişti.

    Yasemin Allen ın yeni imajı #1

    Yasemin Allen ın yeni imajı #2

    Yasemin Allen ın yeni imajı #3

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