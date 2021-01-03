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    Yasmin Erbil'in başı çirkinlerle dertte

    Verdiği bir röportajda "Çirkin erkekleri beğeniyorum" diyen Yasmin Erbil'e sosyal medyadan 'ben çirkinim' mesajı yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 18:39
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    Yasmin Erbil'in başı çirkinlerle dertte

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Women's Style Dergisi'ne kapak oldu.

    "ÇİRKİN ERKEKLERİ BEĞENİYORUM"

    Erbil ayrıca dergiye verdiği röportajda "Çirkin erkekleri beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

    "ARTIK MESAJ ATMAYIN"

    Dikkat çeken bu sözlerin ardından Yasmin Erbil'in DM kutusuna "Ben çirkinim" mesajları yağdı.

    Erbil, gelen mesajlardan birini ifşa ederek sitem etti.

    Erbil paylaşımında "Ben çirkinim diye DM kutumu doldurmayın artık arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

    Yasmin Erbil in başı çirkinlerle dertte #1

    Yasmin Erbil in başı çirkinlerle dertte #2

    Yasmin Erbil in başı çirkinlerle dertte #3

    Yasmin Erbil in başı çirkinlerle dertte #4

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