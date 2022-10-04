Yasemin Hadivent de ABD'ye taşınıyor

Rol aldığı "Gizemli Ada Mençuna" filminin çekimlerini geçtiğimiz hafta tamamlayan 40 yaşındaki oyuncu Yasemin Hadivent, Türkiye'den gidiyor.

Ünlü oyuncular Erdem Baş ve Meltem Cumbul, geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya başlamıştı.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Arka Sıradakiler' ve 'Sevda Çiçeği' gibi dizilerle tanınan oyuncu Yasemin Hadivent, işi gereği bir süre yaşamını ABD'de sürdüreceğini söyledi.

Dönme planı da var

40 yaşındaki oyuncu, bu kararı vermenin kolay olmadığını belirtti. Yasemin Hadivent, "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir. Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum." dedi.