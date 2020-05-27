Yasemin Hadivent, kedisi için rol aldığı diziyi bıraktı

Oyuncu Yasemin Hadivent, kedisi Minnoş’u kimseye bırakamadığı gerekçesiyle çekimleri Ordu'da gerçekleşen diziyi bırakma kararı aldı.

Ordu'da çekilen, 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde 'Fadime' karakterini oynayan Yasemin Hadivent, korona nedeniyle dizi çekimlerine ara vererek, karantina günlerini kedisi Minnoş ile evinde geçiriyor.

DİZİYİ BIRAKTI

İstanbul'da yaşayan Hadivent, Minnoş'u kimseye bırakamayacağı ve onu yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı.

"BENİM İÇİN EVLAT GİBİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Minnoş ile 2014'ten bu yana beraberiz. Tanıştığımızda 2.5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük." dedi.