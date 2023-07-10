Yasemin Ilıcalı'nın doğum günü kombininin fiyatı Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum günü kombininin bedeli ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Yasemin Ilıcalı yeni yaşına girdi.

Doğum günü partisinde Yasemin Ilıcalı'nın yanında kız kardeşleri, babası Acun Ilıcalı ve yeğeni de vardı.

Kombin değeri

Partisinde lila renkte bir elbise giyen Ilıcalı'nın kombininin fiyatı ortaya çıktı. Ilıcalı’nın lila elbisesinin fiyatının 8 bin 450 TL, terliğinin ise tam 21 bin 950 TL olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutlayan baba Acun Ilıcalı paylaşımında, "Benim canım prensesim.. Bir yaş daha büyüdün. Bugünü seninle geçirmek, seninle pasta üflemek öyle güzel ki. İnşallah nice sağlıklı, mutlu yılların olur. Seni çok seviyorum.." ifadelerini kullandı.