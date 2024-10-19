Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ı kaybetti

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Ünlü oyuncu sevenlerini üzdü...

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen'in İngiliz vatandaşı olan babası Dudley Allen, hayatını kaybetti.

"HOŞÇAKAL BABACIĞIM"

Yasemin Kay Allen, acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Allen paylaşımında; "Seni sonsuza kadar seveceğim. Hoşçakal babacığım..." ifadelerine yer verdi.

İKİ ÇOCUĞU VARDI

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, 1988'de Dudley Allen ile evlenmişti.

Çiftin 2007'ye kadar süren evliliğinden Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocukları dünyaya geldi.