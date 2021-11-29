Yasemin Kay Allen, hayat kadınını oynamak istiyor

Kendisine hep aynı rollerin geldiğini söyleyen Yasemin Kay Allen, hayat kadınını canlandırmak istediğini söyledi.

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Oyuncu, bir hayat kadını rolüyle ekrana gelmek istediğini belirtti.

"BENDEN İSTENEN BAŞKA"

Allen, “Hayat kadınını oynamayı çok isterdim. Ama benden beklenen şey topuklu ayakkabımı giyip, elime detoks suyunu alıp laf sokmam.” yanıtını verdi.

Kendisine ‘snob’ diyenler olduğu hatırlatılması üzerine ise oyuncu “Belli zevkleri olan bir insanım. Taviz de vermiyorum bazen. Bu beni eğer snob yapıyorsa.” dedi.

"ARKADAŞLAR HEMEN ÖLDÜRDÜ"

Çocukluğu Avustralya’da geçen Allen, geçmiş yıllarda pizzacıda çalışırken yaşadığı bir anıyı anlattı: “Bir gün depo alanına girdiğimde buzların üzerinde elim kadar bir böcek gördüm. Önce kıyamadık. ‘Öldürsek mi atsak mı?’ diye düşünürken, ‘biraz tehlikeli bir şeye benziyor’ dedik. Sonra dünyanın en ölümcül örümceklerinden biri olduğunu öğrendik. Arkadaşlar hemen öldürdü.”