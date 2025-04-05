Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı

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Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, aşk hayatıyla gündeme geldi.

Ünlü isim, eski aşkına geri döndü...

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir dönem sosyal medyada 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan FBI eski ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı kısa süreli aşkla gündeme gelmişti.

SESSİZCE AYRILMIŞLARDI

Mart ayında başlayan bu sürpriz yakınlaşma, uzun soluklu olmamış ve ikili sessizce yollarını ayırmıştı.

YENİDEN BARIŞTILAR

Erdal Kaya'nın sosyal medya hesabından Yasemin Kay Allen'ın Kaliforniya’da çekilmiş bir fotoğrafını, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notuyla ve kırmızı kalp ve gül emojilerini de eklemesiyle ilişkilerine yeni bir şans verdikleri gözler önüne serildi.