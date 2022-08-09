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    Yasemin Kay Allen'den plastik atık tepkisi

    Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos sahilindeki plastik atıkları ve ölen yunus balığı yavrusunu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
    • 09.08.2022 - 00:24
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 00:33
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    Yasemin Kay Allen'den plastik atık tepkisi

    Geçtiğimiz haftalarda Megastar Tarkan'ın çevre kirliliğiyle ilgili yaptığı paylaşımda konuşulan Kilyos sahili yeniden gündem oldu..

    Bu kez ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos sahiline gitti.

    "Sahil plastik atıklarla dolu"

    Sahildeki plastik atıkları ve ölen yunus balığı yavrusunu çeken Allen, isyan etti.

    Sosyal medya paylaşımında “Bu bir felakettir" diyen Allen, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yazıklar olsun"

    "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu, görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insalara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun.

    İçinde bir parça vatan - toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir.Yetkilileri göreve çağırıyorum.”

    Yasemin Kay Allen'den plastik atık tepkisi VİDEO

    Yasemin Kay Allen den plastik atık tepkisi #1

    Yasemin Kay Allen den plastik atık tepkisi #2

    Yasemin Kay Allen den plastik atık tepkisi #3

    Yasemin Kay Allen den plastik atık tepkisi #4


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