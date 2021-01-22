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    Yasemin Özilhan: 2020 benim için kötüydü

    İş insanı İzzet Özilhan ile evliliğinden sonra setleri bırakan oyuncu Yasemin Özilhan, Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 11:16
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    Yasemin Özilhan: 2020 benim için kötüydü

    'Doktorlar' dizisindeki 'Ela' karakteri ile ünlenip Türkiye'nin en zengin ailesine gelin olan Yasemin Özilhan, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

    Bir dükkandan kahve ve kek alan sosyetik isim, arkadaşı bankamatikten para çektiği sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı.

    "KÖTÜ BİR YILDI"

    “2020 benim için kötü geçti. İnşallah 2021 geçen yılı aratmaz.” diyen Özilhan, 5 haftalık hamileyken bebeğini kaybetmesiyle ilgili soruları “O konuları açmayın konuşmak istemiyorum.” diyerek yanıtsız bıraktı.

    Yasemin Özilhan: 2020 benim için kötüydü #1

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