Yasemin Özilhan: Artık teklif gelmiyor

Oyuncu Yasemin Özilhan, dizi sektörünün kendisini unuttuğunu söyledi.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.,

"UNUTULDUM"

Çocuklarına vitamin almaya çıktığını söyleyen Özilhan, oyunculuk kariyeriyle ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

“En son 10 yıl önce ‘Doktorlar’ dizisinde oynamıştım, sonra oyunculuk yapmadım. Artık teklif gelmiyor, ben de beklemiyorum. Doğal olarak unutuldum.”