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- Yasemin Özilhan: Artık teklif gelmiyor
Yasemin Özilhan: Artık teklif gelmiyor
Oyuncu Yasemin Özilhan, dizi sektörünün kendisini unuttuğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 19.11.2020 - 08:26
- Güncelleme : 19.11.2020 - 09:02
Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.,
"UNUTULDUM"
Çocuklarına vitamin almaya çıktığını söyleyen Özilhan, oyunculuk kariyeriyle ilgili sorular üzerine şöyle dedi:
“En son 10 yıl önce ‘Doktorlar’ dizisinde oynamıştım, sonra oyunculuk yapmadım. Artık teklif gelmiyor, ben de beklemiyorum. Doğal olarak unutuldum.”