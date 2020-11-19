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    Yasemin Özilhan: Artık teklif gelmiyor

    Oyuncu Yasemin Özilhan, dizi sektörünün kendisini unuttuğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 08:26
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 09:02
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    Yasemin Özilhan: Artık teklif gelmiyor

    Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.,

    "UNUTULDUM"

    Çocuklarına vitamin almaya çıktığını söyleyen Özilhan, oyunculuk kariyeriyle ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

    “En son 10 yıl önce ‘Doktorlar’ dizisinde oynamıştım, sonra oyunculuk yapmadım. Artık teklif gelmiyor, ben de beklemiyorum. Doğal olarak unutuldum.”

    Yasemin Özilhan: Artık teklif gelmiyor #1

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