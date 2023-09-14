Yasemin Özilhan: Aşkta uyum lazım Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Bir dönemin en popüler dizilerinden 'Doktorlar' dizinde 'Ela' karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan, bir dergiye röportaj verdi. İş insanı İzzet Özilhan ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan sosyetik güzel, samimi açıklamalarda bulundu.

"Aşk bir araçtır"

Aşkı anlatan Özilhan, "Aşk bence şekillendirilmeyi bekleyen bir oyun hamuru. Bu hamurla aynı anda iki kişi oyuyor. Ortaya çıkacak şekil de kişilere göre değişiyor. Sonucu bilmenin imkanı yok. Aşk bir araçtır. Uyum ise bunu sürekli kılandır. Uyum varsa aşk gerçektir. Yoksa işkencedir." dedi.

Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Emine ve Ela adında iki kızı olan ünlü çift, geçtiğimiz senelerde üçüncü bebeklerini kaybetmişti. Yasemin-İzzet Özilhan çifti hakkındaki ayrılık iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti.