Yasemin Özilhan: Beni İzzet yönlendirdi

Oyunculuğu bıraktıktan sonra evlenerek sosyeteye hızlı bir giriş yapan Yasemin Özilhan,çok beğenilen tarzıyla alakalı konuştu.

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, bir etkinliğe konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Özilhan, eşi İzzet Özilhan’ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini itiraf etti.

"TRENDLERİ TAKİP EDİYORUM"

Övgü dolu yorumlar alan stilini anlatan Özilhan, “Sete giderken bol ve rahat ürünler giyerdim. Bence tarzın 20’lerin ortasında oturmaya başlıyor. Şu an sosyal medya sayesinde ister istemez trendleri takip edip modanın içinde olabiliyorsun. Ama bizim dönemimizde yoktu. Benim stilim karşısındakine ‘sakin ol’ diyen bir stil” şeklinde konuştu.

"ABLALARI HEP TOPUKLU GİYER"

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan’ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini itiraf etti: “Ben sürekli eşofmanlaydım. Evet şu an çok moda ama ben hep rahat tarzı benimsemiştim. İzzet’in ablaları topuklu ayakkabılar ve şık kıyafetler giydiği için ve ona alışık olduğu için, bana hediye olarak hep topuklu ayakkabı alıyordu. Beni o yönlendirdi.”



